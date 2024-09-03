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13:21, 3 сентября 2024Экономика

Раскрыта новая схема мошенничества с арендой жилья

«Известия»: аферисты выдают себя за арендаторов и отправляют фишинговые ссылки

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Мошенники разработали новую схему обмана со съемным жильем. Как аферисты зарабатывают на арендодателях, выяснили «Известия».

Согласно новому сценарию, махинатор устанавливает контакт с собственником, представляясь потенциальным нанимателем. Затем якобы для удобства он предлагает продолжить общение в мессенджере. В новом чате злоумышленник просит дополнительные фото съемной квартиры, ее адрес и другие мелкие вопросы, продолжая входить в доверие жертвы.

Впоследствии мошенник подводит разговор к подписанию документов, однако не вживую, а через популярный профильный сервис. Аферист уверяет, что сам внесет туда необходимые данные, после чего переведет сумму, указанную в договоре. Следующим сообщением преступник присылает наймодателю фишинговую ссылку, перейдя по которой он, сам того не зная, переводит свои накопления неизвестным лицам.

Ранее россиянам раскрыли признаки, по которым можно распознать квартирного мошенника. Как отмечается, махинаторы избегают привлекать к сделке третьих лиц — нотариусов или юристов. Взамен они предлагают обратиться в МФЦ.

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      Виктория Клабукова
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