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16:09, 3 сентября 2024Экономика

Москвичам назвали срок окончания сентябрьской жары

Метеоролог Вильфанд: жара в Москве закончится 4 сентября

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Нетипичная для начала осени жара в Москве и Московской области спадет уже 4 сентября, хотя погода останется очень теплой, выше климатической нормы, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода была жаркой 2 и 3 сентября, но уже 4 числа она понизится на два градуса, до 24-26. Будет солнечно, без осадков, но температура все же изменится, хотя тепло сохранится, — сказал метеоролог. — Погода сейчас антициклональная, но циркуляция все же есть: 4 сентября центр циклона немного изменится, воздух начнет поступать с востока, что даст небольшое понижение температуры».

В четверг и пятницу, 5 и 6 сентября, в столичный регион, по словам Вильфанда, начнет поступать северный воздух, и температура понизится до 20-22 градусов, что по-прежнему будет на три градуса выше нормы.

«Пятница будет нежаркой, зато потом, 7 и 8 сентября, в День города, воздух днем прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье — до 27. Ночью достаточно прохладно — 6-11 градусов. Понедельник, 9 сентября, тоже будет теплым — до 28 градусов. Так что до конца первой декады сентября существенных изменений с точки зрения погоды не ожидается», — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 1 сентября 2024 года в Москве стало самым жарким с начала XXI века, днем температура достигла отметки 29 градусов.

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      Наталия Белова
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