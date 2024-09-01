Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:03, 1 сентября 2024Экономика

Москвичам дали прогноз насчет бабьего лета

Синоптик Шувалов: бабье лето можно прогнозировать после первой осенней непогоды

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Теплая погода в первый день осени в Москве и столичном регионе говорит о продолжающемся лете, а не о начале бабьего, утверждает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В разговоре с «Лентой.ру» он дал прогноз насчет погоды в сентябре.

«Это продолжение лета. У нас средняя суточная температура эквивалента тому, что наблюдается по климату в конце июля. Почти 30 градусов температура составила [1 сентября], какое же это бабье лето? Это продолжение прекрасного лета», — сказал синоптик.

Бабье лето — это у нас первый период хорошей, спокойной и теплой погоды после первого осеннего ненастья. Следовательно, мы сначала ждем это ненастье, которого нет пока на горизонте, а после этого только начинаем думать и прогнозировать бабье лето

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

1 сентября 2024 года в Москве стало самым жарким с начала XXI века, днем температура достигла отметки в 29 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Предыдущий рекорд в первый день осени был зафиксирован в 2002-м. Тогда воздух прогрелся до 28,9 градусов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в день города, который будет проходить в столице 7 и 8 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные приступили к штурму Угледара. Какое значение этот город имеет для хода СВО?

      Появились первые фото Дурова после задержания во Франции

      Названы эффективные комплексы упражнений для занятых людей

      Названо число задержанных в Москве рейсов из-за атаки дронов 1 сентября

      Суд арестовал железную дорогу украинского олигарха Ахметова

      Опубликован райдер рэпера Kizaru

      Целью ударов «Искандерами» по Харькову стали азовцы

      Зеленский рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста на Украине

      Опрос показал победу правых на выборах в Германии

      В стране НАТО заявили о приближении конфликта с Россией из-за одного решения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше