Москвичам спрогнозировали погоду в День города

День города порадует москвичей летней жарой. Прогноз погоды на праздники огласил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его цитирует РИА Новости.
По сведениям синоптика, воздух 7-8 сентября в столице прогреется до плюс 22-26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 9-14 градусов тепла.
1 сентября 2024 года станет самым жарким для москвичей за последние 85 лет. В первый осенний день городские термометры покажут отметку в плюс 30 градусов, сообщала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
Температура сохранит июльские показатели и в начале сентября, ранее пообещал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Жители мегаполиса застанут 23-28 градусов тепла вплоть до 9 сентября. Метеоролог не исключил, что такая погода задержится и до конца месяца.
До 35 градусов тепла ожидается в ближайшие дни в Центральном и Южном федеральных округах страны: в Воронежской и Липецкой областях, а также в Крыму и на Кубани. Вдобавок в регионах возможны ливни, гроза, град и сильный ветер.