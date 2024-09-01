Москвичам спрогнозировали погоду в День города

Синоптик Леус: в День города воздух в Москве прогреется до плюс 26 градусов

День города порадует москвичей летней жарой. Прогноз погоды на праздники огласил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его цитирует РИА Новости.

По сведениям синоптика, воздух 7-8 сентября в столице прогреется до плюс 22-26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 9-14 градусов тепла.

1 сентября 2024 года станет самым жарким для москвичей за последние 85 лет. В первый осенний день городские термометры покажут отметку в плюс 30 градусов, сообщала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Температура сохранит июльские показатели и в начале сентября, ранее пообещал москвичам руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Жители мегаполиса застанут 23-28 градусов тепла вплоть до 9 сентября. Метеоролог не исключил, что такая погода задержится и до конца месяца.

До 35 градусов тепла ожидается в ближайшие дни в Центральном и Южном федеральных округах страны: в Воронежской и Липецкой областях, а также в Крыму и на Кубани. Вдобавок в регионах возможны ливни, гроза, град и сильный ветер.