Москвичам назвали время прихода дождей

Синоптик Позднякова: дождь в Москве может ожидаться после 10 сентября

Первый месяц осени порадует жителей Москвы и области теплой сухой погодой, при этом небольшой дождь может ожидаться после 10 сентября. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Небольшой дождь не скажется на температуре воздуха. В ближайшие дни она будет чуть выше климатической нормы, в отдельные дни — на 4-5 градусов. Синоптик также напомнила, что раньше период бабьего лета отсчитывали с 14 сентября, когда после относительного похолодания возвращалось тепло, при этом в настоящее время такой смены температур не наблюдается.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что, несмотря на продолжающийся на территории Европейской России период теплой погоды, приток солнечного тепла постепенно уменьшается, а по ночам выхолаживание становится все заметнее.

Первые признаки понижения температуры ожидаются уже в среду. Днем в столице температура составит плюс 23-25 градусов, по области до плюс 21-26 градусов. В ночь на четверг, 5 сентября, похолодание станет более заметным. В столице температура опустится до плюс 8-10 градусов, по области ожидается плюс 6-11 градусов, местами до плюс 3 градусов.