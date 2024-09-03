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17:24, 3 сентября 2024Экономика

Москвичам рассказали о надвигающейся осени

Синоптик Леус предсказал похолодание в Москве

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Несмотря на продолжающийся на территории Европейской России период теплой погоды, приток солнечного тепла постепенно уменьшается, а по ночам выхолаживание становится все заметнее. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первые признаки понижения температуры ожидаются уже в среду. Днем в столице температура составит плюс 23-25 градусов, по области до плюс 21-26 градусов. В ночь на четверг, 5 сентября, похолодание станет более заметным. В столице температура опустится до плюс 8-10 градусов, по области ожидается плюс 6-11 градусов, местами до плюс 3 градусов.

Четверг станет самым холодным днем недели с дневной температурой 21-23 градуса в центре мегаполиса и плюс 19-24 градуса по области. Холоднее всего будут две следующие ночи — термометры покажут в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье плюс 5-10 градусов, при этом местами на севере и востоке региона ожидается до плюс 1-4 градусов.

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Затем температура начнет постепенно повышаться. С воскресенья, 8 сентября, по понедельник, 9 сентября, днем ожидаются «июльские» плюс 23-28 градусов, по ночам — «сентябрьские» плюс 7-12 градусов, местами по-прежнему плюс 2-5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что нетипичная для начала осени жара в Москве и Московской области спадет уже 4 сентября, хотя погода останется очень теплой, выше климатической нормы.

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      Мария Черкасова
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