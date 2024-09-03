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13:15, 3 сентября 2024Силовые структуры

Мужчина планировал устроить теракт в российском кинотеатре и был осужден

Жителя Ставрополья приговорили к 18 годам за подготовку теракта в кинотеатре

Кадр: УФСБ по Ставропольскому краю

Южный окружной военный суд приговорил к 18 года лишения свободы мужчину, который планировал устроить террористический акт в кинотеатре Минеральных Вод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Ставропольскому краю.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима.

По данным ведомства, житель Минеральных Вод добровольно стал сторонником запрещенной на территории России террористической организации, а в апреле 2023 года решил устроить теракт в местном кинотеатре. Он был задержан сотрудниками ФСБ.

Во время обысков в его доме силовики обнаружили компоненты для сборки самодельного взрывного устройства и схему помещения, где планировался теракт. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к теракту»), 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической») и 30, 223.1 («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, незаконному изготовлению, переделке или ремонту взрывных устройств») УК РФ.

Ранее тот же суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя, который готовил теракт в Крыму по заданию спецслужб Украины. Мужчину 1978 года рождения признали виновным в приготовлении к террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.

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      Олеся Мицкевич
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