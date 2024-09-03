Россиянин готовил теракт по заданию спецслужб Украины и получил 16 лет колонии

Жителю Севастополя дали 16 лет за подготовку теракта в Крыму по заданию СБУ

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя, который готовил теракт в Крыму по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Мужчину 1978 года рождения признали виновным в приготовлении к террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.

По данным ФСБ, осужденный был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Его задержали в сентябре 2023 года за подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства на объекте транспортной инфраструктуры Крыма.

Ранее Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, обвиненного в финансировании терроризма. Мужчину признали виновным в организации незаконного вооруженного формирования и содействии террористической деятельности, приговорив к 12 годам колонии строгого режима.