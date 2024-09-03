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08:45, 3 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин переводил деньги для финансирования террористов и получил 12 лет

Жителя ХМАО осудили на 12 лет за финансирование терроризма

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), обвиненного в финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Тюменской области.

Мужчину признали виновным в организации незаконного вооруженного формирования и содействии террористической деятельности, приговорив к 12 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденный переводил деньги для оказания финансовой помощи членам международной террористической организации. Другие подробности его дела не раскрываются.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который вербовал людей в террористические формирования по заданию зарубежных кураторов. Вербовавшего будущих террористов россиянина арестовали в городе Майкопе Республики Адыгея.

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      Олеся Мицкевич
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