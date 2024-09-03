Мужчина поверил рекламе и выиграл в лотерее 4,6 миллиона рублей

В США мужчина выиграл в лотерее 4,6 миллиона рублей из-за рекламы

Житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерее 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей), поверив телевизионной рекламе. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал, что реклама привлекла его внимание, когда он смотрел футбол. «У вас когда-нибудь бывали такие дни, когда все шло как надо? У меня как раз был один из таких дней, — объяснил он. — Я увидел рекламу лотереи и решил: "Сыграю!"»

Счастливчик узнал о своем выигрыше благодаря другу. Когда тот прислал ему выигрышную комбинацию, он понял, что на его билете те же цифры.

Мужчина отметил, что все выигранные деньги он сохранит в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина сорвал в онлайн-лотерее джекпот, после того как проснулся раньше обычного. По словам победителя, ему было нечем заняться утром, поэтому он решил испытать свою удачу.

