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10:56, 3 сентября 2024Из жизни

Мужчина поверил рекламе и выиграл в лотерее 4,6 миллиона рублей

В США мужчина выиграл в лотерее 4,6 миллиона рублей из-за рекламы

Фото: Ryan Brooklyn / Unsplash

Житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерее 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей), поверив телевизионной рекламе. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал, что реклама привлекла его внимание, когда он смотрел футбол. «У вас когда-нибудь бывали такие дни, когда все шло как надо? У меня как раз был один из таких дней, — объяснил он. — Я увидел рекламу лотереи и решил: "Сыграю!"»

Счастливчик узнал о своем выигрыше благодаря другу. Когда тот прислал ему выигрышную комбинацию, он понял, что на его билете те же цифры.

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Мужчина отметил, что все выигранные деньги он сохранит в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина сорвал в онлайн-лотерее джекпот, после того как проснулся раньше обычного. По словам победителя, ему было нечем заняться утром, поэтому он решил испытать свою удачу.

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      Юлия Юткина
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