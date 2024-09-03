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16:51, 3 сентября 2024Бывший СССР

На Украине открыли уголовное дело о халатности военных после удара по Полтаве

«Страна.ua»: открыто уголовное дело о халатности военных после удара по Полтаве

Кадр: Telegram-канал SHOT

После ракетного удара Вооруженных сил России по военному училищу в Полтаве, на Украине было открыто уголовное дело в отношении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что ответственных за происшествие военнослужащих обвиняют в халатности, вменяя соответствующую часть 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в России назвали цель удара по учебному центру ВСУ в Полтаве. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что это была ответная реакция на операцию украинской армии в Курской области и «дальше будет хуже».

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крупные потери в результате удара по учебно-тренировочному центру ВСУ. Он сообщил о 180 пострадавших военных.

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      Илья Таксюр
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