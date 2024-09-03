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14:22, 3 сентября 2024Наука и техника

На Украине разработали БТР «Хорунжий» на советском шасси

На Украине разработали бронетранспортер «Хорунжий» на шасси БТР-60

Фото: FANTIKHF / Wikimedia

Украина разработала бронетранспортер (БТР) «Хорунжий», в основе которого лежит шасси советского БТР-60. Об этом сообщает военное ведомство страны в Telegram.

Отмечается, что машину кодифицировали и одобрили ее поставки в войска. В сообщении подчеркнули, что корпус БТР изготовили из «высококачественной финской стали», которая повысила уровень баллистической защиты без увеличения массы. Заявлена способность выдерживать обстрел из крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров. В арсенал машины могут входить боевые модули с пулеметом или автоматической пушкой.

«Хорунжий» получил противоминные сиденья и V-образное днище, которые способны защитить экипаж и десант при подрыве на взрывном устройстве мощностью до шести килограммов в тротиловом эквиваленте. БТР оснастили дизельным двигателем мощностью 330 лошадиных сил, который обеспечивает скорость до 80 километров в час. Запас хода составил 500 километров.

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В апреле стало известно, что Украина начала модернизацию БТР-60ПБ, которые Киеву передала Болгария. Устаревшие машины получат новые двигатели, тепловизионный прицел и цифровую радиостанцию.

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      Даниил Иринин
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