На Украине уволили замглавы Национального антикоррупционного бюро

Первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углаву уволили с должности. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Соответствующее решение принял директор НАБУ Семен Кривонос.
Причиной названо совершения Углавой дисциплинарного нарушения Присяги государственного служащего, нарушения правил этического поведения государственных служащих, закона «О государственной службе» и Кодекса этики работника НАБУ.
Ранее стало известно, что замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурму в ближайшее время может уволить глава государства Владимир Зеленский. СМИ называют наиболее вероятной замену Шурмы на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.