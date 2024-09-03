На Украине уволили замглавы Национального антикоррупционного бюро

«РБК-Украина»: замдиректора НАБУ Углаву уволили

Первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углаву уволили с должности. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Соответствующее решение принял директор НАБУ Семен Кривонос.

Причиной названо совершения Углавой дисциплинарного нарушения Присяги государственного служащего, нарушения правил этического поведения государственных служащих, закона «О государственной службе» и Кодекса этики работника НАБУ.

Ранее стало известно, что замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурму в ближайшее время может уволить глава государства Владимир Зеленский. СМИ называют наиболее вероятной замену Шурмы на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

