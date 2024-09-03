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11:14, 3 сентября 2024Мир

На Западе описали волю Путина по Украине словами «никогда не сдастся»

Foreign Affairs: Россия никогда не сдастся на Украине из-за своего потенциала

Фото: Sputnik / Aleksey Babushkin / Kremlin / Reuters

Россия никогда не сдастся в продолжающемся конфликте на Украине из-за своего потенциала. Об этом пишет Foreign Affairs.

Издание оценило способность России к продолжению противостояния на Украине. Эксперты описали волю президента России Владимира Путина по отношению к конфликту Украине словами «никогда не сдастся» из-за нежелания Москвы проявлять оппортунизм в ключевых моментах.

«[Конфликт] остается войной на истощение без признаков грядущего прорыва для Украины», — подчеркнул автор журнала. По мнению издания, стратегия США по увеличению издержек от конфликта для России является неэффективной.

Ранее Путин назвал целью США и стран Запада установление полного контроля над Украиной. Он подчеркнул, что официальной идеологией Украины в итоге стала ненависть ко всему русскому.

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      Виктория Кондратьева
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