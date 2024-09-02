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05:15, 2 сентября 2024Россия

Путин назвал цель Запада на Украине

Путин: страны Запада десятилетиями добивались полного контроля над Украиной

Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал целью США и стран Запада установление полного контроля над Украиной. Для этого они спонсировали националистические и антироссийские организации, заявил политик в интервью монгольской газете «Оноодор».

«На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что официальной идеологией Украины в итоге стала ненависть ко всему русскому, включая русский язык и каноническое православие. По словам Путина, в итоге антироссийская политика коллективного Запада во главе с США и стала главной причиной трагедии на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что неонацистские группировки организовали государственный переворот на Украине в 2014 году. После этого они стали определять весь государственный курс Киева.

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      Артём Верейкин
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