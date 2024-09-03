На Западе рассказали о полученном Украиной от США уроке

Профессор О'Брайен: Украина начала осознавать ненадежность сотрудничества с США

Профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О'Брайен в соцсети X рассказал об уроке, который Украина получила от США. По его словам, Киев начал осознавать ненадежность сотрудничества с Вашингтоном.

Эксперт указал, что республика прямо сейчас учится тому, что другие государства поняли за предыдущие десятилетия. «Соединенные Штаты не являются надежным партнером или союзником, а их обещания почти никогда не соответствуют делу», — подчеркнул он.

О'Брайен назвал внешнюю политику США трагедией, добавив, что пока не видит позитивных прогнозов на грядущие осенью президентские выборы.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер отметил, что военная помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США и Евросоюза находится на грани истощения, что ведет к сокращению объемов поставок. По его словам, украинские власти могут использовать различные методы усугубления вооруженного конфликта с Россией, чтобы получить дополнительную западную поддержку.

