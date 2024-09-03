ABC Nyheter: линии обороны Украины грозят рухнуть

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложном положении в Донбассе, а эксперты предупреждают, что линии обороны Украины грозят рухнуть. Об этом заявило норвежское издание ABC Nyheter, пишет «ИноСМИ».

В материале отмечается, что Российская армия наступает на востоке Украины. «Сложная ситуация в Донецкой области, где сейчас развернулись самые ожесточенные бои, вынудила ВСУ перейти к обороне», — указало западное издание.

Уточняется, что Киев атакой на Курскую область надеялся заставить Россию перебросить войска с Донбасса, что улучшило бы положение ВСУ. Однако этого не произошло, подчеркивается в статье. «Более того, украинским силам приходится выдерживать натиск численно превосходящего противника с опустевшими арсеналами и оскудевшим личным составом», — добавили в норвежском издании.

Там также заявили, что западные эксперты говорят об угрозе обрушения украинских линий обороны, что может обернуться катастрофой для дальнейшего хода конфликта.

Ранее обозреватель Энтони Константини в статье для американского издания The National Interest (NI) предрек Киеву неутешительный итог атаки на Курскую область. По его мнению, Россия вернет все территории, а Киев потратит людские ресурсы и вооружение, при этом ничего не выиграв.