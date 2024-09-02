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11:32, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Украине предрекли неутешительный исход атаки на Курскую область

NI: Украина потеряет людей и оружие, но ничего не выиграет в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина из-за атаки на Курскую область потеряет людей и оружие, но при этом ничего не выиграет. Неутешительный исход Киеву предрек обозреватель Энтони Константини в статье для американского издания The National Interest (NI).

Автор материала усомнился в том, что атака Украины на Курскую область заставит Россию пойти на переговоры с Киевом. По мнению Константини, Москва будет попросту постепенно возвращать территорию региона.

«Когда они (Российская армия — прим. «Ленты.ру») закончат с этим, Украина окажется даже в еще более плохом положении, чем раньше: она потеряет людей, потратит вооружение и не выиграет ничего. Тем временем Россия будет медленно продолжать забирать украинскую территорию на юге, как она делает сейчас», — заявил обозреватель.

Ранее президент России Владимир Путин назвал цель украинского вторжения в Курскую область. Он счел, что таким образом Киев хочет остановить наступление России в Донбассе.

Перед этим американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что операции Вооруженных сил Украины, включая вторжение в Курскую область, были организованы, чтобы продемонстрировать Западу активную военную деятельность Киева.

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      Олег Давыдов
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