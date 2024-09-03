Начал банкротиться один вид энергетических компаний

FT: начали закрываться компании, развивающие экологически чистые технологии

Все больше компаний, развивающих экологически чистые технологии, или закрываются, или едва-едва сводят концы с концами. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Если два-три года назад такие предприятия легко привлекали деньги от венчурных фирм, то теперь найти финансирование оказывается все сложнее. Их положение ухудшается из-за высоких процентных ставок, задержек в получении федеральных налоговых льгот, а также все более скудного притока прямых инвестиций. Есть версия, что такое развитие событий поставит под вопрос цели властей США по росту возобновляемой энергетики и сокращению выбросов углерода.

Например, в конце лета заявление о банкротстве подал стартап по производству аккумуляторов Moxion Power, привлекший средства из фонда Climate Pledge Fund компании Amazon. Аналогичным образом поступила SunPower, публичная американская компания, контролируемая французским нефтяным гигантом Total и выпускающая оборудование для солнечной энергетики.

Отмечается, что и первая, и вторая входят в число четырех крупных компаний в сфере возобновляемой энергии, которые в этом году подали заявление о банкротстве. Кроме того, Ambri, компания по производству аккумуляторов, которая привлекла средства из венчурного фонда Билла Гейтса, также заявила о банкротстве. Ее примеру последовал поставщик древесных гранул — Enviva. О сворачивании деятельности сообщил и Swell Energy, поставщик солнечной энергии и аккумуляторов, которому в свое время удалось получить 120 миллионов долларов от Vision Fund SoftBank, Ares Management и других.

В свою очередь, FreeWire Technologies, которая производит зарядные станции для электромобилей, сократила рабочие места и заключила соглашение о «переуступке в пользу кредиторов». Это юридический маневр, который иногда используется как альтернатива банкротству.

Одной из причин такого развития событий называют усиливающуюся со стороны других секторов конкуренцию за финансирование.

В начале июля появился прогноз о том, что британский нефтяной гигант Shell рискует потерять до одного миллиарда долларов. Причина — остановка завода по производству биотоплива в Роттердаме, который был одним из крупнейших проектов концерна по переходу на альтернативную энергетику.

Тем временем Китай стал мировым лидером в области альтернативной энергетики. Объем строительства там ветровых и солнечных электростанций почти в два раза превышает аналогичные объемы во всем остальном мире вместе взятом.