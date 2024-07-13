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04:30, 13 июля 2024Наука и техника

Китай назвали лидером альтернативной энергетики

GEM: на Китай пришлось две трети мировых проектов ветро- и солнечной энергетики

Фото: Reuters

Китай назвали мировым лидером в области альтернативной энергетики. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование Global Energy Monitor (GEM).

Согласно отчету, объем строительства ветровых и солнечных электростанций в Китае почти в два раза превышает объемы строительства во всем остальном мире вместе взятом. Специалисты GEM сообщили, что в Китае запланировано строительство солнечных электростанций и ветроэлектростанций производительностью 180 и 159 гигаватт соответственно. Для сравнения, солнечные электростанции в США способны вырабатывать всего 40 гигаватт энергии.

При этом исследователи рассматривали только солнечные фермы мощностью 20 мегаватт и выше. То есть общий объем солнечной энергии в Китае может быть намного больше, так как мелкие станции дают около 40 процентов от общего количества энергии.

Также в исследовании говорится, что с марта 2023 года по март 2024 года Китай установил больше солнечных установок, чем за предыдущие три года вместе взятые. Также это больше, чем весь остальной мир вместе взятый. По словам экспертов Global Energy Monitor, главной причиной роста является государственная поддержка.

При этом электрическая сеть Китая по-прежнему зависима от угля. Специалисты GEM отметили, что для эффективного использования растущего объема чистой энергии стране необходимы более совершенные системы хранения и гибкость сети.

Ранее стало известно, что Китай оказался лидером в области ИИ. За десять лет было подано 54 тысячи патентов в области искусственного интеллекта (ИИ), из них 38 тысяч патентов направили китайские специалисты.

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      Андрей Ставицкий
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