Начато расследование после жесткой посадки вертолета в российском регионе

СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета, летевшего из Иркутска

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-171, летевшего в Орлик. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») Уголовного кодекса РФ.

По предварительным данным, во вторник, 3 сентября, в результате жесткой посадки два человека пострадали, воздушное судно получило повреждения. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства ЧП.

Борт санавиации летел за ребенком, чтобы доставить его в больницу Улан-Удэ. Капитан судна, на борту которого находились медики, подал сигнал бедствия, когда Ми-8 начал терять высоту. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя.