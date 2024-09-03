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14:01, 3 сентября 2024Россия

Названа предварительная причина жесткой посадки Ми-8 в Приангарье

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приангарье мог стать отказ двигателя

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Усольском районе Иркутской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его информации, борт санавиации, жестко севший в регионе России, летел за ребенком, чтобы доставить его в больницу Улан-Удэ. Капитан судна, на борту которого находились медики, подал сигнал бедствия, когда Ми-8 начал терять высоту.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров 3 сентября. Судно следовало по маршруту Иркутск — Орлик, на его борту находились шесть человек, пострадали двое. Как уточнял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, выжили.

Руководитель Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, добавил, что вертолет бурятской компании «Баргузин» совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. У пострадавших, по его данным, незначительные травмы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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