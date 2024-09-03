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10:41, 3 сентября 2024Силовые структуры

Утеряна связь с летевшим из Иркутска в Орлик вертолетом Ми-8

СК: потеряна связь с вертолетом Ми-8, летевшим из Иркутска в Орлик

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Потеряна связь с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск — Орлик, количество людей на борту уточняется. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным данным, воздушное судно пропало с радаров 3 сентября на границе Бурятии с Иркутской областью.

Следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Выясняются обстоятельства происшествия.

2 сентября сообщалось, что Росавиация проверяет компанию «Витязь-Аэро», которая владела разбившимся на Камчатке вертолетом Ми-8.

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      Любовь Ширижик
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