Росавиация проверит компанию-владельца разбившегося на Камчатке Ми-8

Росавиация проверяет компанию Витязь-Аэро, чей Ми-8 упал на Камчатке

Росавиация проверяет компанию «Витязь-Аэро», которая владела разбившемся на Камчатке вертолетом Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края на своем сайте.

«Основное внимание будет уделено подготовке летных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года», — рассказала заместитель начальника Управления – начальник отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристина Бывалина.

Вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа. Ми-8 направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. 22 человека, находившиеся на борту, не выжили. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования в условиях тумана.

3 сентября объявили на Камчатке днем траура по жертвам авиакатастрофы. На месте крушения вертолета завершили спасательную операцию — там нашли всех жертв происшествия.