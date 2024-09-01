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12:08, 1 сентября 2024Путешествия

Названа возможна причина крушения Ми-8 на Камчатке

Крушение Ми-8 могла спровоцировать ошибка пилотирования в условиях тумана

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке могла спровоцировать ошибка пилотирования в условиях тумана. Об этом сообщает «Интерфакс» в Telegram-канале.

«В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон», — заявили в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

Ранее появились кадры с места крушения вертолета на Камчатке.

До этого сообщалось, что Ми-8 перед крушением врезался в сопку. Обломки транспортного средства были обнаружены у горного массива вулкана Вачкажец.

Также стала известна судьба находившихся на борту вертолета — экстренных службах сообщили, что никто не выжил.

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