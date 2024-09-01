Стала известна судьба находившихся на борту пропавшего на Камчатке Ми-8

РИА: все находившиеся на борту Ми-8 пассажиры, предварительно, погибли

Все находившиеся на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 пассажиры, предварительно, погибли. Их судьба стала известна РИА Новости от экстренных служб.

Информацию о том, что выживших при крушении вертолета нет, подтвердили и в ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что обломки находятся на высоте 980 метров. Добраться до Ми-8 пешком не получается. Предполагается, что вертолет врезался в сопку из-за плохой видимости.

Ранее сало известно, что представители правоохранительных органов изъяли все необходимые документы у компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит потерпевший крушение на Камчатке вертолет.

Ми-8, который осуществлял туристическую поездку, пропал с радаров утром 31 августа. Экипаж должен был выйти на связь около 07:15 по Москве, однако этого не произошло. На борту находились 3 члена экипажа и 19 пассажиров.