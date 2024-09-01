Появились кадры с места крушения Ми-8 на Камчатке

Mash опубликовал кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке попало на фото. Кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Mash опубликовал кадры с места падения пропавшего 31 августа вертолета. Фотографии, предположительно, были сделаны с борта поисково-спасательного вертолета.

Ранее ТАСС сообщил, что пропавший на Камчатке Ми-8 перед крушением врезался в сопку. Обломки транспортного средства были обнаружены у горного массива вулкана Вачкажец.

Также стала известна судьба находившихся на борту вертолета. В экстренных службах сообщили, что никто из находившихся на борту не выжил.