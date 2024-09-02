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08:04, 2 сентября 2024Россия

Власти сообщили об обнаружении всех жертв крушения Ми-8 на Камчатке

Власти: всех жертв крушения вертолета Ми-8 на Камчатке удалось обнаружить

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

На Камчатке на месте крушения вертолета Ми-8 нашли всех жертв авиакатастрофы. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Через полчаса вертолет МЧС России заберет спасателей с места крушения Ми-8 АК "Витязь-Аэро". (...) Поисково-спасательная операция завершена», — написал он.

Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что вторник, 3 сентября, объявлен днем траура по жертвам крушения Ми-8.

Вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа. Ми-8 направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. 22 человек, находившиеся на борту, не выжили. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования в условиях тумана.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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