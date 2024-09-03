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11:07, 3 сентября 2024Россия

Раскрыты подробности о потерпевшем крушение в Приангарье вертолете Ми-8

Глава Бурятии Цыденов: экипаж и пассажиры Ми-8 выжили после жесткой посадки

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вертолет Ми-8, который пропал с радаров на границе Приангарья и Бурятии, совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. Подробности об авиаинциденте привел глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале.

«На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — сообщил он.

Специалисты ведут поиски экипажа и пассажиров, начата спасательная операция. Как уточнил Цыденов, вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку, выполнял санитарный рейс и принадлежал авиакомпании «Баргузин».

Вертолет Ми-8 пропал с радаров во вторник, 3 сентября. Судно следовало по маршруту Иркутск — Орлик, на его борту находились шесть человек. Как уточнял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, выжили. Данных о причинах случившегося пока нет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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