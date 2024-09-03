Губернатор прокомментировал данные о пропаже с радаров Ми-8 в Приангарье

Иркутский губернатор Кобзев: пропавший с радаров вертолет Ми-8 найден

Вертолет Ми-8, который пропал с радаров на границе Приангарья с Бурятией, найден. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев, его цитирует ТАСС.

«Вертолет найден. По моей информации, все живы», — сообщил глава региона.

Во вторник, 3 сентября, Следственный комитет (СК) сообщил о потере связи с вертолетом Ми-8, который следовал по маршруту Иркутск — Орлик. Воздушное судно пропало с радаров на границе Бурятии с Иркутской областью, следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Впоследствии в центре поиска и спасения сообщили, что воздушное судно потерпело крушение. На борту вертолета находились шесть человек, двое из которых, предварительно, пострадали. Информацию о жесткой посадке Ми-8 и двух пострадавших также подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов.