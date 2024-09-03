Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 3 сентября 2024Россия

Губернатор прокомментировал данные о пропаже с радаров Ми-8 в Приангарье

Иркутский губернатор Кобзев: пропавший с радаров вертолет Ми-8 найден
Игорь Кобзев

Игорь Кобзев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вертолет Ми-8, который пропал с радаров на границе Приангарья с Бурятией, найден. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев, его цитирует ТАСС.

«Вертолет найден. По моей информации, все живы», — сообщил глава региона.

Во вторник, 3 сентября, Следственный комитет (СК) сообщил о потере связи с вертолетом Ми-8, который следовал по маршруту Иркутск — Орлик. Воздушное судно пропало с радаров на границе Бурятии с Иркутской областью, следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Впоследствии в центре поиска и спасения сообщили, что воздушное судно потерпело крушение. На борту вертолета находились шесть человек, двое из которых, предварительно, пострадали. Информацию о жесткой посадке Ми-8 и двух пострадавших также подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

      Популярная страна Азии досрочно отменила визы для россиян

      Мигранты избили россиян после отказа их девушек в знакомстве с ними и попали на видео

      Захарова назвала лаем слова главы Тайваня Лая Циндэ о возвращении территорий России Китаю

      Кержаков ушел из казахстанского «Кайрата»

      Массовая драка с поножовщиной у кафе в центре Москвы попала на видео

      Дженнифер Лопес опубликовала фото в купальнике

      21-летняя россиянка с ДЦП выпала с четвертого этажа и выжила

      На Западе рассказали о сложном положении ВСУ

      Бегунья-трансгендер из Италии не смогла выйти в финал Паралимпиады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше