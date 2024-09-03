Стало известно о крушении пропавшего с радаров в России вертолета Ми-8

ТАСС: вертолет Ми-8 потерпел крушение на границе Приангарья и Бурятии

Вертолет Ми-8, с которым пропала связь на границе Бурятии и Иркутской области, предположительно, потерпел крушение. Об этом сообщили в центре поиска и спасения, передает ТАСС.

Там уточнили, что на борту вертолета находились шесть человек. Предварительно, пострадали два человека. О том, получили ли травмы остальные пассажиры, информации не приводится.

Во вторник, 3 сентября, Следственный комитет (СК) сообщил о потере связи с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск —Орлик. Воздушное судно пропало с радаровна границе Бурятии с Иркутской областью, следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.