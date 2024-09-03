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20:36, 3 сентября 2024Россия

Над Курской областью сработала система ПВО

Минобороны России сообщило о работе системы ПВО над Курской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Курской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, 3 сентября около 18:35 по московскому времени российским войскам удалось пресечь атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — добавили в оборонном ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

3 сентября Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ потеряли до 400 солдат на курском направлении. Помимо того, российским войскам удалось уничтожить 12 бронированных машин и пусковую установку реактивной системы залпового огня.

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