Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 400 бойцов на курском направлении

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 400 солдат на курском направлении. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо того, российским войскам удалось уничтожить 12 бронированных машин, пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО), три артиллерийских орудия и боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК).

При этом, всего с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли большее 9300 военнослужащих.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается Минобороны России

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины. В числе пораженной техники, уточнил он, была боевая машина Stryker.