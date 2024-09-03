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14:07, 3 сентября 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ за сутки на курском направлении

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 400 бойцов на курском направлении

Фото: Alina Smutko / Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 400 солдат на курском направлении. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо того, российским войскам удалось уничтожить 12 бронированных машин, пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО), три артиллерийских орудия и боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК).

При этом, всего с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли большее 9300 военнослужащих.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается

Минобороны России

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины. В числе пораженной техники, уточнил он, была боевая машина Stryker.

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      Никита Абрамов
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