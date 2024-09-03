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01:54, 3 сентября 2024Россия

Алаудинов отчитался об уничтожении техники ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВС России уничтожили более 10 единиц техники ВСУ в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, отчитался командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили боевую машину Stryker, реактивную систему залпового огня (РСЗО) RAK-12, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска», два пункта управления беспилотниками, а также ударили по двум пикапам и двум минометам ВСУ.

По оценке командира «Ахмата», ситуация на линии боевого соприкосновения на текущий момент не сильно изменилась, ВСУ продолжают нести большие потери в Курской области.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ понесли большие потери в результате неудачных попыток ночных атак на позиции спецназа «Ахмат» в Курской области.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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