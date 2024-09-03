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14:59, 3 сентября 2024Экономика

Китай нашел способ наказать Канаду за пошлины на электромобили

Reuters: Китай ударит по канадской каноле после пошлин на свои электромобили

Фото: Rod Nickel / Reuters

После введения Канадой по примеру США тарифов в размере 100 процентов на импорт электромобилей, а также 25-процентных тарифов на поставки стали и алюминия из Китая в Пекине сообщили о выбранном наказании за такие действия, пишет Reuters.

Ответом стало расследование в отношении поставок канадской канолы (местные сорта рапса и сурепицы) и некоторых химических продуктов. В Китай попадает более половины канадской канолы, поэтому угроза выглядит серьезной.

В заявлении Министерства торговли КНР указано, что страна решительно осуждает и выступает против дискриминационных мер, принятых Канадой в отношении китайского импорта, и вместе с тем имеет собственные претензии к демпингу со стороны североамериканской страны.

Экспорт канолы из Канады в Китай в 2023 году вырос на 170 процентов в физическом выражении и, несмотря на снижение цен, достиг 3,47 миллиарда долларов США. На этом фоне китайская промышленность, связанная с канолой, терпит убытки.

Ранее Пекин уже использовал поставки канолы в торговых конфликтах. В 2019 году была остановлена деятельность двух канадских экспортеров, но через три года все ограничения были сняты. По оценкам аналитиков, для компенсации потенциально выпавших канадских объемов Китай может обратиться к Австралии или Украине.

США объявили о повышении пошлин на электрокары из КНР в четыре раза, до 100 процентов, в мае этого года. Таким образом Вашингтон намерен защитить собственных производителей, которые вынуждены конкурировать с машинами из Китая. При этом в Канаде ситуация уникальна тем, что большая часть китайских электромобилей приходится на завод американской компании Tesla в Шанхае.

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      Платон Щукин
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