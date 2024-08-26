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16:55, 26 августа 2024Экономика

Еще одна страна собралась ввести пошлины на китайские электромобили

Bloomberg: Канада собралась ввести 100-процентные пошлины на электрокары из КНР

Фото: Zoey Zhang / Reuters

Канада собирается ввести 100-процентные пошлины на электромобили из Китая после того, как аналогичные меры защиты от импорта предприняли США и Евросоюз. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Также страна рассматривает возможность введения 25-процентных пошлин на китайские сталь и алюминий. Других деталей, в том числе возможных сроков введения мер, не приводится.

На прошлой неделе Евросоюз уведомил Пекин об окончательном варианте проекта о пошлинах на поставки китайских электромобилей, которые, как предполагается, начнут действовать с ноября.

В настоящее время в отношении поставок работают временные тарифы, размер которых отличается. По оценкам Dataforceсле, в результате продажи китайских автопроизводителей в ЕС в июле рухнули на 45 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

США объявили о повышении пошлин на электрокары из КНР в четыре раза, до 100 процентов, еще в мае. В Белом доме указали, что эта мера защитит американских производителей от китайского импорта, который субсидируется на национальном уровне.

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Платон Щукин
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