Нашествие черной тли в Подмосковье объяснили

Экологи: нашествие черной тли в Подмосковье вызвано их сезонным развитием

Московскую область атаковала черная тля. Причину нашествия насекомых объяснили экологи, пишет «Московский комсомолец».

Большое количество черной тли стали замечать на лесных опушках, во дворах, парках и скверах, а также на дачных участках в Бронницах, Серпухове и Люберцах. На ее засилье пожаловались и жители соседней Тамбовской области. Надоедливые насекомые облепляют открытые части тела россиян, а также залетают в рот и нос при дыхании. По вечерам они слетаются к фонарям, рекламным вывескам, автомобильным фарам и другим источникам света.

Экологи пояснили, что нашествие черной тли вызвано ее ежегодным сезонным развитием. Так, в конце лета и начале осени появляется поколение крылатых особей, которые расселяются по новым территориям. На столь большое количество этих насекомых в 2024 году повлияла аномальная жара, обрушившаяся на Московскую область. Именно она, утверждают специалисты, привела к активному размножению тли.

Для того, чтобы избавиться от вредителей, уничтожающих растения на участке, дачникам порекомендовали использовать табачную, мыльную настойки или настойку из хрена, а также чеснок, чистотел и горчицу. Помимо этого, в борьбе с тлей эффективны инсектициды.

Ранее в сентябре жители ХМАО пожаловались на нашествие летучих мышей, которые залетают в квартиры или зависают на стенах жилых домов.