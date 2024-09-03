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15:30, 3 сентября 2024Из жизни

Найденную на чердаке картину продали с аукциона за 124 миллиона рублей

В США случайно найденную картину Рембрандта продали с аукциона

Фото: Andrew Dawes / Unsplash

В США картину голландского художника Рембрандта ван Рейна случайно нашли на чердаке и продали с аукциона за 124 миллиона рублей. Об этом пишет Antiques and the Arts.

«Портрет девушки», написанный в XVII веке одним из самых значительных европейских художников, нашли на чердаке дома в городе Кэмден. Кайя Вейлье, оценщик, аукционист и основатель Thomaston Place Auction Galleries, рассказала, что шедевр был обнаружен во время рутинной проверки дома на предмет наличия ценных антикварных вещей.

На картине изображена молодая девушка в черном, в белой шапочке и с гофрированным воротником. Полотно было помещено в голландскую золотую раму ручной работы. На нем стояла подпись автора маслом.

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Как выяснилось, в 1970 году картина была предоставлена ​​в аренду Музею искусств Филадельфии для выставки. Почему после этого она оказалась на чердаке, неизвестно.

Картина была продана с аукциона 24 августа. Анонимный покупатель из Европы заплатил за нее 1,4 миллиона долларов (примерно 124 миллиона рублей).

Ранее в Испании мужчина, владевший картиной известного художника, принял ее за копию и продал за бесценок. Речь шла о работе Эдгара Дега.

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      Антонина Черташ
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