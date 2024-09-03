Назван список блюд для гостей ВЭФ

Участников ВЭФ-2024 угощают блюдами с креветками, гребешком и крабом

Гостей и участников Восточного экономического форума (ВЭФ) угощают блюдами с креветками, гребешком, крабо, а также ухой с тремя видами рыб в рыбном доме Росрыболовства. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в меню присутствуют камбала на гриле, дальневосточный зеленый борщ с морепродуктами и стейк из палтуса. Гостям подают королевские фаланги камчатского краба, харумаки, сливочный суп и даже оливье.

На десерт участникам форума предлагают сливочный пломбир, чизкейк с лесными ягодами, а также шоколадный брауни. Из барного меню — пять видов чая, кофе, таежный лимонад, а из алкогольных напитков — вина Кубани и Крыма.

Восточный экономический форум открылся на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке 3 сентября. Деловые мероприятия стартовали в 10:00 по местному времени (03:00 по московскому времени).