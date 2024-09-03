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03:14, 3 сентября 2024Россия

Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024

ВЭФ-2024 открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Восточный экономический форум проходит на площадке ДВФУ на острове Русском 3-6 сентября. В первый день форума на площадке пройдет ряд мероприятий — в частности, второй международный форум «День сокола». Деловые мероприятия стартовали в 10:00 по местному времени (03:00 по московскому времени).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ради построения справедливой системы международных отношений.

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