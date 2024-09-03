Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024

Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.
Восточный экономический форум проходит на площадке ДВФУ на острове Русском 3-6 сентября. В первый день форума на площадке пройдет ряд мероприятий — в частности, второй международный форум «День сокола». Деловые мероприятия стартовали в 10:00 по местному времени (03:00 по московскому времени).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ради построения справедливой системы международных отношений.