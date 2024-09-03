Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024

ВЭФ-2024 открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке

Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Восточный экономический форум проходит на площадке ДВФУ на острове Русском 3-6 сентября. В первый день форума на площадке пройдет ряд мероприятий — в частности, второй международный форум «День сокола». Деловые мероприятия стартовали в 10:00 по местному времени (03:00 по московскому времени).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ради построения справедливой системы международных отношений.