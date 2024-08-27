Путин заявил об открытости России для сотрудничества со странами АТР

Путин: Россия открыта для сотрудничества со странами АТР

Россия открыта для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ради построения справедливой системы международных отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной речи в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными партнерами на азиатско-тихоокеанском пространстве, настроена на активное взаимодействие в целях построения более справедливой и демократической системы международных отношений», — заявил Путин.

По его словам, Россия готова сотрудничать ради создания миропорядка, основанного «на подлинном равноправии», а также свободного от диктата и санкционного давления.

Российский лидер отметил, что роль государств АТР на мировой арене стремительно растет, открывая возможность для «продуктивной кооперации», в том числе в многостороннем формате.

ВЭФ-2024 пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

В мае Путин также сообщил, что Россия продолжит работу со своими партнерами по построению многополярного миропорядка.