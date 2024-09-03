Названа дата запрета на маленькие квартиры под Москвой

Запрет на строительство микроквартир в Подмосковье начнет действовать 1 января

Запрет на строительство микроквартир начнет действовать в Подмосковье 1 января 2025 года. Дату назвали в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Изменения будут внесены в нормативы градостроительного проектирования региона, которые были приняты в 2015 году. По новым правилам площадь квартир (без учета балконов, террас, кладовых и приквартирных тамбуров) не должна быть меньше 28 квадратных метров. В том числе запрет распространят на квартиры-студии, где нет перегородок между жилой комнатой и кухней.

Отдельный норматив разработан для двухкомнатных квартир — их площадь должна быть больше 44 «квадратов». Мера нужна, для того чтобы повысить комфорт жителей Подмосковья, и коснется всех новостроек, которые не успеют пройти экспертизу проектной документации до 1 января 2025 года.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое запрещает в столице строить однокомнатные квартиры площадью менее 28 квадратных метров и двухкомнатные — менее 44 квадратных метров.