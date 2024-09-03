Названа предварительная причина вспышки острой инфекции в российском городе

СК: предварительно, причиной массового отравления в Баксане могла стать вода

Водопроводная вода могла стать причиной массового отравления людей в городе Баксане Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по российскому региону.

«По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой», — говорится в релизе.

В СК добавили, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, будет произведено исследование проб воды, а также опросы пострадавших.

3 сентября Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил, что из-за вспышки острой кишечной инфекции госпитализировали 70 человек. По данным прокуратуры региона, всего к врачам обратились 212 человек.