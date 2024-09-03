Названо число почувствовавших себя отдохнувшими после лета россиян

OneTwoTrip: 37,7 % россиян почувствовали себя отдохнувшими после лета

Только 37,7 процента россиян признались, что они почувствовали себя отдохнувшими после лета. Такое число назвали эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, данные опроса публикует Life.ru.

Как пишет источник, большинство опрошенных соотечественников (75,2 процента) летом 2024 года смогли выбраться на дачу или на природу, 61,2 процента посетили новые места, а 35,1 процента побывали за границей. На море получилось поехать 51,9 процента отечественных путешественников — эта цифра меньше, чем летом 2023 года.

Эксперты также выяснили, что самыми популярными заграничными странами у россиян стали Турция (там побывали 20 процентов участников исследования) и Таиланд (10,6 процента). А наиболее востребованными городами оказались Сочи (там отдохнули 15 процентов туристов), Санкт-Петербург (12,5 процента) и Москва (10 процентов).

Кроме того, стало известно, что 73,3 процента респондентов больше всего уделяли внимание летом чтению, 63,5 процента — посещению фестивалей, выставок и концертов, а 44,7 процента — активному отдыху.

Ранее эксперты сервиса путешествий МТС Travel назвали наиболее часто посещаемые россиянами зарубежные страны летом 2024 года. Лидером рейтинга стала Турция.

