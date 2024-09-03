Названы регионы России для выгодной покупки автомобиля

«Авто.ру»: в некоторых регионах России выгоднее покупать машину, чем в других

В некоторых регионах России автомобили с пробегом покупать выгоднее, чем в других. Лучшие локации для приобретения машины назвали аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес» в своем исследовании, пишут «Известия».

Так, продавцы Центрального федерального округа (ФО) имеют возможность получить на 6–7 процента выше доходности (процент повышения доходности без учета затрат на доставку автомобиля из одного региона в другой), если они выкупят BMW X5 и Hyundai Sonata в Северо-Западном ФО, чтобы затем продать у себя.

Жителям Приволжского ФО эксперты порекомендовали покупать машины верхнего ценового сегмента в Центральном ФО и продавать у себя. По этой схеме Mini Hatch принесет на 19 процентов больше доходности, а Volvo XC90 — на 15 процентов.

Выкупленные в Центральном ФО машины также выгодно реализовывать в Южном и Уральском ФО. Mercedes-Benz GLE в первом случае будет выгоднее на 19 процентов, а во втором продавцы получат больше доходности на 39 процентов от продажи Volvo XC90.

При этом дилерам из Сибирского ФО лучше выкупать BMW X5 и Mercedes-Benz C-Class из Северо-Западного федерального округа. За счет этого можно получать на 34 процента и 25 процентов доходности больше соответственно.

Ранее россиянам назвали самые доступные автомобили. В стране можно купить как минимум десять моделей по цене до 1,7 миллиона рублей. Самой дешевой оказалась отечественная Lada Granta. Базовая версия седана с двигателем 90 лошадиных сил и механической трансмиссией обойдется покупателю в 700 тысяч рублей.