Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 3 сентября 2024Экономика

Названы регионы России для выгодной покупки автомобиля

«Авто.ру»: в некоторых регионах России выгоднее покупать машину, чем в других

Фото: Павел Ворожцов / ТАСС

В некоторых регионах России автомобили с пробегом покупать выгоднее, чем в других. Лучшие локации для приобретения машины назвали аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес» в своем исследовании, пишут «Известия».

Так, продавцы Центрального федерального округа (ФО) имеют возможность получить на 6–7 процента выше доходности (процент повышения доходности без учета затрат на доставку автомобиля из одного региона в другой), если они выкупят BMW X5 и Hyundai Sonata в Северо-Западном ФО, чтобы затем продать у себя.

Жителям Приволжского ФО эксперты порекомендовали покупать машины верхнего ценового сегмента в Центральном ФО и продавать у себя. По этой схеме Mini Hatch принесет на 19 процентов больше доходности, а Volvo XC90 — на 15 процентов.

Выкупленные в Центральном ФО машины также выгодно реализовывать в Южном и Уральском ФО. Mercedes-Benz GLE в первом случае будет выгоднее на 19 процентов, а во втором продавцы получат больше доходности на 39 процентов от продажи Volvo XC90.

При этом дилерам из Сибирского ФО лучше выкупать BMW X5 и Mercedes-Benz C-Class из Северо-Западного федерального округа. За счет этого можно получать на 34 процента и 25 процентов доходности больше соответственно.

Ранее россиянам назвали самые доступные автомобили. В стране можно купить как минимум десять моделей по цене до 1,7 миллиона рублей. Самой дешевой оказалась отечественная Lada Granta. Базовая версия седана с двигателем 90 лошадиных сил и механической трансмиссией обойдется покупателю в 700 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал удар по Полтаве

      Россиян напугали осенними аллергенами

      Бастрыкин назвал причину роста миграционной преступности в России

      Москвичам назвали срок окончания сентябрьской жары

      Россиянам рассказали о погоде в сентябре

      Россияне резко заинтересовались турами в одну страну бывшего СССР

      Россиянам назвали поводы для торга при покупке квартиры

      Раскрыт крупнейший покупатель российской пшеницы

      Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в «Алисе в стране чудес»

      Жителям Подмосковья пообещали изморось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше