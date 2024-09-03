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13:46, 3 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали самые доступные новые автомобили

«За рулем»: 10 моделей новых автомобилей можно купить по цене до 1,7 млн рублей

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В сентябре в России как минимум десять моделей новых автомобилей можно купить по цене до 1,7 миллиона рублей. Проанализировали рынок доступных машин эксперты издания «За рулем».

Самым дешевым авто была названа отечественная Lada Granta. Базовая версия седана с двигателем 90 лошадиных сил и механической трансмиссией обойдется покупателю в 700 тысяч рублей. На втором месте рейтинга — полноприводный внедорожник Lada Niva Legend в минимальной комплектации. Купить автомобиль с мотором 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы можно за 981 тысячу рублей. Чуть дороже будет стоить Lada Niva Travel (1,7 литра, 80 лошадиных сил) в комплектации с подогревом боковых зеркал и электроприводом, а также 15-дюймовыми стальными дисками.

Стоимость самой бюджетной Lada Vesta составит 1,46 миллиона рублей. За эту стоимость предлагается версия с 1,6-литровым 90-сильным двигателем и механической коробкой передач, из дополнительных опций — кондиционер и две подушки безопасности. За такую же цену предлагается УАЗ Хантер — однако за доставку внедорожника с подключаемым полным приводом и мотором 112 лошадиных сил до дилерского центра необходимо будет доплатить 50 тысяч рублей.

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На шестой строчке — Livan X3 Pro (1,56 миллиона рублей) с мотором 103 лошадиные силы, в комплектацию которого включены мультифункциональное рулевое колесо, бесключевой доступ, задние парковочные датчики и медиасистема с 8-дюймовым экраном. Купить УАЗ Патриот с двигателем 2,7 литра (150 лошадиных сил) можно за 1,63 миллиона рублей. УАЗ Пикап немного дороже, цены на эту модель начинаются от 1,655 миллиона рублей.

Замыкают топ-10 еще два отечественных авто. За 1,66 миллиона рублей можно купить универсал Lada Largus с мотором 1,6-литра, кондиционером, подушкой безопасности водителя и электростеклоподъемниками. Москвич 3 с круиз-контролем и задними парктрониками продается за 1,7 миллиона рублей.

Ранее китайский производитель легковушек Chery занял первое место в рейтинге 50 крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes. По итогам 2023 года выручка этого предприятия увеличилась в четыре раза и преодолела отметку в 590 миллиардов рублей. Chery реализовала на российском рынке больше 220 тысяч автомобилей под брендами Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour.

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