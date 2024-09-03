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08:01, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

Мужчина случайно увидел соседку голой и переосмыслил отношение к помощи людям

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ehtio поделился историей о том, как он захотел помочь соседке и попал в неловкую ситуацию. По словам мужчины, он случайно увидел женщину голой, после чего решил переосмыслить свое отношение к помощи соседям.

«Я недавно переехал в новый район и захотел стать дружелюбным соседом, который всем помогает. Знаете, тем, кто (...) выкатывает мусорные контейнеры обратно на подъездную дорожку. Вчера я решил сделать то же самое для своей соседки Сары, которая оставила мусорные контейнеры на улице», — рассказал автор поста.

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Мужчина вез мусорные контейнеры соседки к подъездной дорожке, когда заметил, что дверь в ее дом была приоткрыта. Он подошел к двери поближе и увидел, как Сара ходила по дому голая. «Наши взгляды встретились, и мы оба замерли. Я стоял там как идиот, держа ее мусорный контейнер, а она стояла там в таком виде, в каком вы не хотели бы, чтобы вас увидел ваш новый сосед. Вместо того, чтобы просто уйти, я запаниковал и сказал: "Простите! Я просто помогал с мусорными баками!"» — вспомнил рассказчик.

Мужчина добавил, что после этого споткнулся и упал. Затем он встал и быстрым шагом дошел до своего дома. «Остаток дня я провел, избегая окон как чумы. Я был смущен и не мог даже выглянуть на улицу, потому что боялся, что встречусь с ней взглядом», — признался пользователь. Он добавил, что решил больше не предлагать соседям помощь с мусором.

Один из комментаторов посоветовал мужчине отправить Саре записку с извинениями и какое-нибудь вкусное блюдо. «Пришлите ей фотографию своего члена, чтобы вы были в расчете. Я уверен, что после этого у вас все будет круто», — поиронизировал еще один участник обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал историю о том, как он получил необычное сообщение от родственника ранним утром. Молодой человек признался, что послание его испугало.

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      Олег Давыдов
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