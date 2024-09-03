Неизвестный открыл стрельбу во дворе дома в российском городе и попал на видео

МВД устанавливает участников стрельбы во дворе многоквартирного дома в Иркутске

Неизвестный устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома в Иркутске и попал на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области и предоставили ролик с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как компания людей находится во дворе многоэтажного дома. Один из них начинается стрелять, предположительно, в воздух, а у припаркованной рядом машины срабатывает сигнализация. На записи было слышно два выстрела.

Как уточнили в ведомстве, видеозапись была выявлена сотрудниками в ходе мониторинга сети. При этом каких-либо обращений от жильцов дома в отдел полиции не поступало. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности участников инцидента.

Ранее полицейские установили личность мужчины, устроившего стрельбу во время драки у ресторана в центре Москвы. Предварительно, стрелок — уроженец Баку по имени Дмитрий, его фамилия не раскрывается.