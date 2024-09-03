Нетаньяху встретился с родителями погибшего в плену у ХАМАС россиянина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьей россиянина Александра Лобанова, который погиб в плену у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает Kan.
«Родители погибшего россиянина — Оксана и Григорий — встретились с Нетаньяху в Ашкелоне на юге Израиля. Премьер приехал к ним, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью их сына», — передает государственная радиостанция.
Также отмечается, что вдова погибшего Михаль отказалась от встречи с израильским премьером.
1 сентября газета The Jerusalem Post сообщила, что Нетаньяху позвонил родителям погибшего Лобанова и попросил прощения за то, что «не смог вернуть Сашу домой живым».