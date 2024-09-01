Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в заложниках у ХАМАС россиянина

Премьер-министр Израиля извинился перед родителями погибшего россиянина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям погибшего в заложниках у ХАМАС россиянина Александра Лобанова и извинился перед ними. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нетаньяху попросил прощения за то, что «не смог вернуть Сашу домой живым».

Ранее во время боя в секторе Газа армия Израиля обнаружила тела нескольких заложников, захваченных во время атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. По сведениям ЦАХАЛ, среди погибших оказался россиянин Александр Лобанов.